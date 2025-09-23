Maltempo, nubifragio a Ischia: strade allagate e auto sommerse | Riprese le ricerche della turista dispersa nell'Alessandrino

Diversi comuni isolani hanno emanato avvisi ai cittadini consigliando di evitare spostamenti a piedi e con i mezzi. Allerta arancione in Lombardia, Veneto e Lazio
© Da video
Il maltempo continua a colpire l'Italia, da Nord a Sud. Un violento nubifragio si è abbattuto sull'isola di Ischia dove, in meno di un'ora, è caduta una enorme quantità di pioggia e contemporaneamente si è sviluppata una vera e proprio tempesta di fulmini. L'intensità delle precipitazioni ha provocato disagi in tutta l'isola con svariati allagamenti, strade rese impraticabili, auto sommerse e decine di chiamate alla caserma isolana dei vigili del fuoco. Diversi comuni isolani hanno emanato avvisi ai cittadini consigliando di mettersi al riparo e sospendere ogni attività all'esterno, evitando spostamenti a piedi o in auto se non strettamente necessari. Nell'Alessandrino sono riprese le ricerche della turista straniera dispersa in un campeggio a Spigno Monferrato.
La Protezione civile ha diramato un'allerta arancione meteo-idro in Lombardia, Veneto e Lazio; gialla su alcuni settori delle tre regioni, su parte di Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Toscana, sugli interi territori di Umbria, Abruzzo, e Molise, su settori di Campania, Sicilia e Sardegna.
Stanno proseguendo le ricerche della turista straniera dispersa dopo l'ondata di maltempo che si è verificata nella notte tra domenica e lunedì in località Squaneto, nel campeggio di Lago Isola, in territorio di Spigno Monferrato (Alessandria). Il personale dei vigili del fuoco è sul posto con il distaccamento di Acqui Terme, una squadra di unità fluviali proveniente dalla sede centrale e altre tre squadre dei comandi di Torino, Asti e Cuneo. Sul posto anche due unità del Gruppo operativo speciale movimento terra di Alessandria con un escavatore per la rimozione di parte del materiale depositato dalla piena e permettere la transitabilità dei mezzi per il raggiungimento delle aree interessate dalla ricerca. Sarà presente il nucleo Sapr della Direzione regionale Vvf Piemonte con droni per supportare le ricerche.
Un violento nubifragio ha colpito nella notte il territorio di Manciano (Grosseto), in particolare la zona di Marsiliana. In mezz'ora la pioggia ha mandato in tilt torrenti e strade, provocando allagamenti. La situazione più critica si è registrata lungo la strada Regionale 74. Completamente invasa dall'acqua la località Sgrilla fino a Sgrillozzo. Le autorità hanno disposto la chiusura della strada che è stata riaperta solo adesso. Numerosi gli alberi caduti lungo la carreggiata, con rischi per automobilisti e residenti. Sul posto sono intervenute le squadre della Protezione civile di Manciano, insieme agli operai della Provincia di Grosseto con mezzi e ruspe per liberare le strade
Allagamenti diffusi nel Golfo della Spezia e nella bassa Val di Magra a causa di un forte temporale che si è abbattuto sull'estremo levante ligure a cavallo dell'alba di martedì. Il capoluogo, Lerici, Porto Venere e Sarzana hanno segnalato cumulate talvolta superiori ai 70 mm di pioggia alle 9 secondo i dati dell'osservatorio Omirl. Particolarmente colpita la zona tra Cadimare e Porto Venere, con strade e piazze come fossero fiumi e una frana segnalata in zona Panigaglia. Allagamenti anche a San Terenzo di Lerici nell'area del lungomare. Decine le chiamate ai vigili del fuoco.
