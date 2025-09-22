Maltempo, allerta arancione in Lombardia e Liguria: forti temporali a Milano

Nelle zone settentrionali del capoluogo lombardo sono caduti oltre 80 millimetri di pioggia. Scuole chiuse su quasi tutto il territorio ligure
© Ansa
L'arrivo dell'autunno ha portato un'ondata di maltempo che ha investito soprattutto il Nord-Ovest d'Italia. Domenica è stata diramata l'allerta arancione in alcune zone di Lombardia e Liguria. Fin dalla notte forti piogge hanno interessato soprattutto la provincia di Milano: all'alba erano già 30 i millimetri di pioggia caduti nella parte nord del capoluogo, e oltre 80 millimetri a Paderno Dugnano e Seveso. Su quasi tutto il territorio ligure, tranne che a Imperia, le scuole sono rimaste chiuse.
L'assessore alla Protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli, ha raccomandato ai concittadini "la massima attenzione". È attivo il controllo sottopassi e, nel quartiere Ponte Lambro, alle 6 sono state posizione le barriere mobili per precauzione. Attivato anche il controllo dei livelli di fognatura.
L'unico Comune capoluogo della Liguria a non chiudere le scuole lunedì 22 settembre è Imperia. "Fatta eccezione per la scuola materna Argine Destro e il vicino Centro Carpe Diem, vista la posizione in cui sono ubicati", ha comunicato il Coc, che sarà attivo senza sosta durate l'allerta per monitorare in tempo reale l'evolversi della situazione. Le amministrazioni di Genova, Savona e La Spezia hanno invece deciso di sospendere le attività scolastiche.
Commenti (0)