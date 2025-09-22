Maltempo, allerta arancione in Lombardia e Liguria: forti temporali a Milano

L'arrivo dell'autunno ha portato un'ondata di maltempo che ha investito soprattutto il Nord-Ovest d'Italia. Domenica è stata diramata l'allerta arancione in alcune zone di Lombardia e Liguria. Fin dalla notte forti piogge hanno interessato soprattutto la provincia di Milano: all'alba erano già 30 i millimetri di pioggia caduti nella parte nord del capoluogo, e oltre 80 millimetri a Paderno Dugnano e Seveso. Su quasi tutto il territorio ligure, tranne che a Imperia, le scuole sono rimaste chiuse.