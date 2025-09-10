Logo Tgcom24
Cronaca
Maltempo, treno fermato a pochi metri da una voragine in Brianza

10 Set 2025 - 08:34
Notte di paura in Brianza a causa del maltempo che, dalle prime ore del mattino, ha colpito duramente diversi comuni nelle province di Lecco e Como. I vigili del fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi per allagamenti, smottamenti e danni legati alle forti piogge. I pompieri sono intervenuti nei pressi della stazione ferroviaria di Bulciago, dove la massicciata dei binari è stata erosa dall'acqua, provocando una pericolosa voragine. Diciannove persone sono state evacuate a Blevio e sette a Torno. Si registrano strade allagate anche in provincia di Bergamo.

