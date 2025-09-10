Maltempo al Centro-Nord, frana e persone isolate all'isola d'Elba | Allagamenti in Brianza, treno fermo a pochi metri da una voragine

Sul Centro-Nord è arrivato il maltempo. Danni e disagi per pioggia e vento dovuto al maltempo in Toscana, in particolare all'isola d'Elba e nell'intera provincia di Livorno. All'Elba risultano isolate, a causa della viabilità interrotta da una frana, almeno 200 persone che abitano nella zona di Forno, località del comune di Portoferraio. Allagamenti in Brianza, soprattutto nelle province di Lecco e Como: i pompieri sono intervenuti nei pressi della stazione ferroviaria di Bulciago (Lecco), dove la massicciata dei binari è stata erosa dall'acqua, provocando una pericolosa voragine. Strade allagate anche in provincia di Bergamo e di Varese. Nelle ultime 24 ore sono stati 280 gli interventi dai vigili del fuoco tra Lazio, Liguria, Toscana e Lombardia.