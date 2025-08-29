Vacanze, il rientro degli italiani sotto pioggia e vento | Nubifragi e trombe d'aria al Centro-Nord

In due giorni soltanto a Milano, dove il Lambro ha raggiunto livelli record e i parchi sono rimasti chiusi per il secondo giorno consecutivo, sono caduti tra i 45 e i 65 millimetri di pioggia, 85 a Monza, 90 millimetri a Saronno e addirittura 130 millimetri a Busto Arsizio ed Erba. Una tromba d'aria ha distrutto gli oltre 12mila pannelli di un impianto fotovoltaico a Verretto, nell'Oltrepò Pavese. E un'altra ha causato danni a Verderio, nel Lecchese, dove è stata chiusa anche una strada verso la Brianza per l'ingombro degli alberi caduti. Allagamenti e alberi abbattuti anche nel Mantovano, sul lungolago di Como una nuova frana ha costretto la polizia stradale a istituire un altro senso unico alternato lungo la statale "Regina".