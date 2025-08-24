Forte temporale sulla Romagna, grandine e strade allagate: colpite le zone di Ravenna e di Rimini

Un potente e improvviso temporale con vento e grandine si è abbattuto domenica mattina, dalle 4:30, sulla costa romagnola, prima sulla zona di Ravenna e Cervia e poi, con particolare violenza, sulla provincia di Rimini, provocando allagamenti. Sono caduti alberi e le strade in alcune zone si sono trasformate in fiumi, con forti disagi alla circolazione.