Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
alberi caduti, disagi per la circolazione

Forte temporale sulla Romagna, grandine e strade allagate: colpite le zone di Ravenna e di Rimini

Spiagge e bagni fortemente danneggiati, scantinati inagibili e alberi caduti

24 Ago 2025 - 07:51
© Da video

© Da video

Un potente e improvviso temporale con vento e grandine si è abbattuto domenica mattina, dalle 4:30, sulla costa romagnola, prima sulla zona di Ravenna e Cervia e poi, con particolare violenza, sulla provincia di Rimini, provocando allagamenti. Sono caduti alberi e le strade in alcune zone si sono trasformate in fiumi, con forti disagi alla circolazione.

Visualizza il post su Facebook

Spiagge e bagni fortemente danneggiati nella zona di Cervia e Milano Marittima (Ravenna) dal temporale accompagnato da forti raffiche di vento che si è abbattuto prima dell'alba sulla riviera romagnola. Lettini ribaltati e coperture di alcune strutture sono volate via o si sono ripiegate su se stesse.

Visualizza il post su Facebook

A Rimini il Comune, con l'assessore alla Protezione civile Yuri Magrini, parla di un "evento molto severo" con 74 millimetri di pioggia. Cinque i sottopassaggi allagati, uno con un'auto all'interno. La polizia locale sta monitorando le vie ancora allagate, il deflusso delle acque sta avvenendo in modo regolare, anche perché ha smesso di piovere. Ci sono scantinati allagati e alberi caduti: il coordinamento provinciale ha attivato le squadre di supporto ai vigili del fuoco.

Ti potrebbe interessare

temporale
romagna
maltempo

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema