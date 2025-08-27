Maltempo, allerta rossa in Lombardia: arancione in Liguria e Piemonte | Previste violente precipitazioni e vento forte

Allerta rossa per rischio idrogeologico in Lombardia e arancione su Liguria e Piemonte. L'avviso meteo è stato emesso dalla Protezione civile, secondo cui "una perturbazione di origine atlantica in transito sulla Francia si avvicina progressivamente all'Italia, portando verso le nostre regioni settentrionali correnti fortemente instabili". Previsto quindi forte maltempo inizialmente sul nord-ovest e poi sul nord-est e sulla Toscana, con temporali e vento forte, e con la possibilità di grandinate.