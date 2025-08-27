Maltempo, allerta rossa in Lombardia: arancione in Liguria e Piemonte | Previste violente precipitazioni e vento forte

Attenzione anche a Milano, dove le piogge intense mettono a rischio esondazioni i fiumi Seveso e Lambro. Chiusi i parchi e le aree verdi
Allerta rossa per rischio idrogeologico in Lombardia e arancione su Liguria e Piemonte. L'avviso meteo è stato emesso dalla Protezione civile, secondo cui "una perturbazione di origine atlantica in transito sulla Francia si avvicina progressivamente all'Italia, portando verso le nostre regioni settentrionali correnti fortemente instabili". Previsto quindi forte maltempo inizialmente sul nord-ovest e poi sul nord-est e sulla Toscana, con temporali e vento forte, e con la possibilità di grandinate.
L'avviso scatta dalla sera di mercoledì con precipitazioni diffuse a prevalente carattere di rovescio o temporale persistente sul Piemonte, in estensione a Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia e, dal pomeriggio di giovedì, al Trentino Alto Adige, al Veneto e alla Toscana centro-settentrionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.
Tra le aree sotto osservazione c'è Milano, dove c'è un'allerta meteo arancione, cioè moderata, per rischio idrogeologico, e gialla, ordinaria, per rischio idrico e temporali dalla mezzanotte tra mercoledì e giovedì. Sulla città si prevede un peggioramento delle condizioni meteo nella notte e soprattutto dalla tarda mattinata e primo pomeriggio di giovedì, che continuerà nella serata e nella notte: per questo i parchi resteranno chiusi.
Le forti piogge che dalla notte cadranno a nord di Milano potranno portare a "significativi innalzamenti e rischio esondazioni" di Lambro e Seveso, spiega il Comune, quindi "si raccomanda attenzione nelle zone a rischio di questi fiumi". Palazzo Marino dice inoltre di evitare tutte le aree verdi, i parchi e le zone alberate durante l'allerta, di non sostare sotto e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende.
