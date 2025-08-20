Maltempo, due auto finiscono in un torrente nell'Ennese
Piogge forti a Milano, rischio esondazione per il Lambro. In Sardegna la grandine devasta le colture. Terzo violento nubifragio in tre giorni ad Arezzo
Il maltempo torna a investire diverse Regioni d'Italia. In Sicilia, a Leonforte (Enna), due auto sono finite nel torrente Crisa: un uomo, che risultava inizialmente disperso, è stato trovato senza vita mentre altre due persone sono state salvate dai vigili del fuoco. Allerta arancione in Emilia Romagna, dove si teme l'innalzamento dei livelli dei fiumi, in Lombardia e in Liguria, dove sono caduti 5mila fulmini in poche ore e 61 millimetri di pioggia nella notte. In Sardegna pioggia e grandine hanno devastato molti ettari di campi coltivati e provocato allagamenti in diversi centri abitati. Piogge forti sono cadute su Milano, dove il Lambro è a rischio esondazione.
Due auto sono finite in un torrente a Leonforte: i veicoli si trovavano su una stradina perpendicolare alla strada provinciale 39 e parallela al torrente Crisa, in contrada Noce, e il corso d'acqua è quasi sempre asciutto o ridotto a un torrentello di meno di un metro di larghezza, tanto che in quello che dovrebbe essere il suo alveo vi sono coltivazioni. C'è stato un rovescio violento e improvviso e le tre persone sono state travolte dall'acqua. Due di loro si sono salvate salendo sul tetto dell'auto. Un uomo, inizialmente dato per disperso, è stato poi trovato senza vita.
Sul centro-levante ligure, in allerta arancione, si è abbattuta una forte tempesta di fulmini, con circa 5mila scariche elettriche in meno di 12 ore, secondo i dati di Arpal, registrati sulla rete Omirl. Moderate le precipitazioni, con 39 millimetri di pioggia a Genova Monte Gazzo in un'ora, 49 millimetri a Camogli, 61 a Brugnato (La Spezia).
Paura anche in Emilia Romagna, dove è stata diramata un'allerta arancione dalle 12 di mercoledì per piene dei fiumi nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena; per frane e piene dei corsi minori nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; per temporali nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Attesi temporali, localmente di forte intensità, con possibili effetti e danni, con fenomeni particolarmente intensi sui rilievi. Le precipitazioni potranno generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua del centro-ovest della regione, con diffusi superamenti delle soglie 2 e possibili localizzati superamenti della soglia 3. Potrann verificarsi frane lungo i versanti di monti e colline.
Nella notte sono cadute forti piogge su Milano: quasi 50 millimetri in due ore. Anche a Monza. Il Lambro ha superato i 2,40 metri in via Feltre, dove in due ore è salito di 1,70 metri, e quindi è stata disposta l'evacuazione della comunità Ceas (Centro ambrosiano di solidarietà). Lo fa sapere sui suoi social l'assessore alla protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli. A Ponte Lambro è stata attivata la chiusura di via Vittorini con le paratie mobili perché il fiume è alto. Meno intense le piogge su bacino del Seveso e quindi è pronta la vasca di laminazione ma non è ancora stata attivata.
Terzo violento nubifragio in tre giorni su Arezzo. L'ultimo si è verificato nel pomeriggio di martedì e ancora una volta la forte pioggia ha provocato allagamenti in diversi punti della città mettendo in difficoltà la viabilità. Allagati i sottopassi del Baldaccio e di via Fratelli Lebole. Un fiume d'acqua ha invaso Corso Italia.
I temporali in Toscana hanno colpito in particolare il Casentino. Come riferito dal presidente della Regione, Eugenio Giani, in tre ore sono caduti 88 millimetri di pioggia a Castiglion Fibocchi, dove sono stati segnalati alcuni allagamenti.
Alcuni alberi sono caduti a causa del maltempo sulla carreggiata nord del raccordo autostradale Perugia-Bettolle. Nel pomeriggio di martedì sul capoluogo umbro si è abbattuto un intenso temporale con pioggia, fulmini e vento forte. La carreggiata in direzione Bettolle-Firenze è stata temporaneamente chiusa tra gli svincoli di Olmo e Corciano.
L'ondata di maltempo si è abbattuta anche sulla Ciociaria, provocando danni e disagi. Una frana si è staccata sul Monte Viglio e diversi alberi sono stati sradicati dalla furia della pioggia. A Castelliri un albero è finito sulla carreggiata della superstrada Sora-Frosinone, mentre a Frosinone un altro albero ha bloccato una via centrale.
