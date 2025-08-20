Il maltempo torna a investire diverse Regioni d'Italia. In Sicilia, a Leonforte (Enna), due auto sono finite nel torrente Crisa: un uomo, che risultava inizialmente disperso, è stato trovato senza vita mentre altre due persone sono state salvate dai vigili del fuoco. Allerta arancione in Emilia Romagna, dove si teme l'innalzamento dei livelli dei fiumi, in Lombardia e in Liguria, dove sono caduti 5mila fulmini in poche ore e 61 millimetri di pioggia nella notte. In Sardegna pioggia e grandine hanno devastato molti ettari di campi coltivati e provocato allagamenti in diversi centri abitati. Piogge forti sono cadute su Milano, dove il Lambro è a rischio esondazione.