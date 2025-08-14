Logo Tgcom24
Incidente sul Monte Rosa: morti due alpinisti italiani

Secondo i soccorritori è possibile che siano stati sorpresi dal maltempo, perdendo l'itinerario sulla cresta e finendo per precipitare sul ghiacciaio

14 Ago 2025 - 15:52
© ansa

© ansa

Due alpinisti italiani, un uomo e una donna, sono morti a causa di un incidente sul Castore, nel massiccio del Monte Rosa. I corpi delle due vittime sono stati recuperati dal soccorso alpino valdostano dopo essere stati individuati durante un sorvolo con l'elicottero. L'allarme è stato dato dopo il mancato contatto con gli alpinisti, che avevano pernottato al rifugio Quintino Sella. 
 

Le vittime sono un trentaquettrenne residente in provincia di Pisa e una trentaseienne di origine straniera e residente a Padova. Erano partiti ieri mattina dal rifugio Quintino Sella per raggiungere la cima e poi completare la traversata scendendo dal versante ovest della montagna.

Secondo i soccorritori è possibile che siano stati sorpresi dal maltempo, perdendo l'itinerario sulla cresta e finendo per precipitare sul ghiacciaio. L'allarme è scattato la notte scorsa quando il fidanzato della donna ha segnalato il suo mancato rientro. Il primo sorvolo con l'elicottero questa mattina ha dato esito negativo.

Gli uomini della guardia di finanza di Cervinia e di Alagna sono quindi riusciti a risalire a un punto tramite l'orologio Gps di una delle vittime: le ricerche si sono concentrate in quella zona e in breve tempo sono stati avvistati i corpi. 

 

