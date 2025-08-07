Logo Tgcom24
Alpinisti morti, indagato il capo dei soccorsi

Diciassette chiamate di aiuto, partite dal cellulare di uno dei due alpinisti romagnoli prima di morire"non avrebbero ricevuto risposta

07 Ago 2025 - 12:53
Il motore dell'indagine è stato l'esposto dei familiari di Luca Perazzini, 42 anni, elettricista, e Cristian Gualdi, 48, imprenditore, entrambi di Santarcangelo di Romagna. Sono stati gli avvocati Luca Greco e Francesca Giovannetti a insistere affinché si facesse chiarezza su quei due corpi senza vita trovati sul Gran Sasso dopo giorni di bufera e soccorsi impediti dal maltempo. Gli operatori, ostacolati dalle cattive condizioni meteo, riuscirono a raggiungere i due alpinisti solo dopo 5 giorni, il 27 dicembre dello scorso anno.
 

