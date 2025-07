Due escursionisti hanno perso la vita sulle montagne in Tirolo. I due sono precipitati mentre percorrevano l'Alta Via dello Stubaital, tra il rifugio Franz Senn e il rifugio Starkenburger, non molto lontano dal confine italo-austriaco e dal Brennero. Le circostanze esatte dell'incidente e l'identità delle vittime per il momento non sono note. I due morti si aggiungono alle altre due vittime di incidenti in montagna lo scorso fine settimana sempre in Tirolo.