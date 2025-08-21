Logo Tgcom24
Cronaca
soccorsi in attesa che il tempo migliori

Maltempo, due alpinisti bloccati sul Monte Rosa a quota 4.070 metri

Impossibile il recupero in elicottero a causa delle condizioni meteo avverse e della scarsa visibilità in quota

21 Ago 2025 - 20:04
Due alpinisti sono bloccati sul Gemello del Breithorn, nel gruppo del Monte Rosa, al confine tra Italia e Svizzera. I due hanno un problema tecnico, la corda è incastrata nelle doppie e non hanno più corda per continuare la discesa, che non consente loro la progressione in sicurezza. Impossibile il recupero in elicottero a causa delle condizioni meteo avverse e della scarsa visibilità in quota.

I tecnici del soccorso alpino valdostano hanno tentato l'avvicinamento via terra ma la salita lungo i canaloni che portano alla zona in cui sono bloccati gli alpinisti, a quota 4.070 metri, è altamente pericolosa a causa dei carichi di neve instabile e del conseguente pericolo di valanga associato alla presenza di crepacci. Anche il soccorso alpino svizzero ha tentato l'avvicinamento in elicottero dal versante elvetico, con esito negativo.

