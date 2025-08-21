Maltempo, due alpinisti bloccati sul Monte Rosa a quota 4.070 metri

Due alpinisti sono bloccati sul Gemello del Breithorn, nel gruppo del Monte Rosa, al confine tra Italia e Svizzera. I due hanno un problema tecnico, la corda è incastrata nelle doppie e non hanno più corda per continuare la discesa, che non consente loro la progressione in sicurezza. Impossibile il recupero in elicottero a causa delle condizioni meteo avverse e della scarsa visibilità in quota.