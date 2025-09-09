Temporali intensi dal Nord al Centrosud, allerta arancione in 5 Regioni

Una perturbazione atlantica si avvicina progressivamente all'Italia, portando un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni settentrionali, in estensione mercoledì verso il Centrosud. Lo indica la protezione civile che ha emanato un'allerta di avverse condizioni meteo. L'avviso prevede temporali su Piemonte, Liguria, Toscana, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, in estensione nel corso della notte, a Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Molise e Campania. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Valutata per la giornata di mercoledì allerta arancione su settori di Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Toscana e sugli interi territori di Umbria e Lazio, allerta gialla su gran parte dell'Italia.