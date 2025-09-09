Nubifragio sull’Elba, il terzo in un mese: ecco cos’è il devastante temporale autorigenerante

Il temporale si è abbattuto nel primo pomeriggio, trasformando in torrenti le principali arterie cittadine. In alcune zone si sono registrati fino a 70 millimetri di pioggia in meno di un'ora, con picchi di 34 millimetri in soli 15 minuti. Piazza Cavour, via Carducci, la Sghinghetta e la zona del Carburo sono state tra le aree più colpite, con auto trascinate via dall'acqua, negozi invasi dal fango e famiglie costrette a rifugiarsi ai piani alti delle abitazioni. Il sindaco Tiziano Nocentini ha attivato il Centro operativo comunale di protezione civile e invitato la popolazione a non uscire di casa. “Il traffico è completamente bloccato e immane è il lavoro delle squadre impegnate”, ha scritto in un messaggio pubblicato sui social. Anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha confermato l'allerta arancione, ricordando che in un'ora è caduta la pioggia di un mese.