Maltempo in Toscana, nubifragio sull'isola del Giglio: 67 mm di pioggia in meno di un'ora

Dopo l'Elba, il maltempo colpisce anche la costa grossetana. In Toscana permane l’allerta arancione.
© ipa
Un violento temporale ha investito l'isola del Giglio, al largo della Maremma, provocando la caduta di 67 millimetri di pioggia in meno di sessanta minuti. A renderlo noto è il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che in un aggiornamento sui social ha parlato di un "intenso sistema temporalesco" attivo sul litorale grossetano e sull'Argentario. Secondo quanto comunicato da Giani, le condizioni meteo restano critiche: "Nelle prossime ore permangono condizioni di instabilità favorevoli allo sviluppo di nuovi sistemi di precipitazione temporalesca", ha scritto, invitando i cittadini alla massima prudenza.
Il maltempo ha già colpito duramente anche l'isola d'Elba, in particolare l'area di Portoferraio, dove le strade si sono trasformate in veri e propri corsi d'acqua e diverse auto sono rimaste sommerse. In quel caso, sono stati 70 i millimetri di pioggia registrati in meno di un'ora. Per l'intera giornata di oggi e fino a domani, la Toscana è interessata da un'allerta meteo arancione per rischio di forti temporali, con possibili criticità idrogeologiche e disagi alla viabilità.
