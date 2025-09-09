Maltempo in Toscana, nubifragio sull'isola del Giglio: 67 mm di pioggia in meno di un'ora

Il maltempo ha già colpito duramente anche l'isola d'Elba, in particolare l'area di Portoferraio, dove le strade si sono trasformate in veri e propri corsi d'acqua e diverse auto sono rimaste sommerse. In quel caso, sono stati 70 i millimetri di pioggia registrati in meno di un'ora. Per l'intera giornata di oggi e fino a domani, la Toscana è interessata da un'allerta meteo arancione per rischio di forti temporali, con possibili criticità idrogeologiche e disagi alla viabilità.