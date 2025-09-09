Maltempo sull'isola d'Elba, Portoferraio allagata

Forte temporale all'isola d'Elba: le strade si sono trasformate in torrenti e una forte corrente che trascinava via di tutto, raccontano i testimoni. E così il capoluogo dell'isola si è ritrovato inondato per la terza volta in un anno. Scene già viste a fine agosto, e anche a febbraio, quando ci fu l’altra grave alluvione. Secondo la Protezione civile a Portoferraio in un'ora sono caduti 70 millimetri di pioggia. Numerose le richieste di soccorso, anche da parte di automobilisti rimasti bloccati nell'acqua alta. Il Comune ha invitato tutti i cittadini a mettersi al sicuro. Nel pomeriggio risultavano ancora interrotte tutte le linee telefoniche.