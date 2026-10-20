Pordenone, bimbo di 4 anni cade dalla terrazza: il padre si lancia, lo afferra al volo e lo salva

"Quel che resta dell'auto è ancora nel cortile di casa. Quando ha visto il figlio di quattro anni correre sulla terrazza per saltare nel vuoto era troppo tardi per fermarlo. Si è lanciato sul bambino sapendo che sarebbe caduto anche lui. È riuscito ad afferrarlo e a stringerlo a sé prima di finire sopra la vecchia utilitaria. Sono stati dimessi dall'ospedale il giorno dopo. Non si sono fatti niente. L'utilitaria ci ha rimesso l'abitacolo, ma i due se la sono cavata con un grande spavento. Il papà non ci ha pensato due volte a salvare il bambino anche se questo poteva costargli molto caro", si legge nel post di Dall'Amico.