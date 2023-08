Bolzano, il padre ha un infarto mentre guida: il figlio di 7 anni tira il freno a mano, chiama il 112 e lo salva

Il fatto è accaduto il 15 agosto, poco dopo le 17. Durante la chiamata con il 112, il bambino è riuscito anche a comunicare la posizione esatta in cui trovare lui e il padre. Ambulanza, auto medicalizzata e polizia municipale sono arrivate in pochi minuti; l'uomo è stato rianimato sul posto e poi trasportato all'ospedale San Maurizio di Bolzano. Ora è fuori pericolo.

"Come faceva il bambino a sapere di dover comporre il 112 in queste situazioni? Gliel'ho spiegato diverse volte. Spesso guardando dei film assieme. Vedevo le scene e sottolineavo gli atteggiamenti giusti in caso di emergenza. Non voglio fare di mio figlio un eroe. Quello che conta di questa storia è l'atteggiamento che dobbiamo avere verso gli smartphone. Non dobbiamo descriverli come il male assoluto ai nostri figli ma spiegare loro che possono essere strumenti efficaci per molte azioni positive. Anche salvare una vita, come testimonia quanto accaduto a Ferragosto. Le reazioni incredule che hanno avuto i medici e gli agenti della polizia municipale mi hanno fatto capire che siamo di fronte a qualcosa di insolito ma non dovrebbe essere così", ha commentato la madre del bambino.