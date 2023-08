Ancona, ladro in casa: 12enne mette in salvo i nonni e lo fa arrestare

Si è chiusa in bagno

Il primo istinto della ragazzina, che si trovava al piano di sopra, è stato quello di chiudersi a chiave nel bagno. Una volta lì, però, ha temuto per la sorte dei suoi nonni. Ha pensato che il ladro potesse fare loro del male. Tanto più che, chiusa in quella parte della casa, lei non aveva accesso a un telefono per lanciare l'allarme. Così, la 12enne si è fatta coraggio. Ha aperto la porta, è scesa al piano di sotto facendo attenzione a non fare rumore e ha raggiunto i suoi nonni.