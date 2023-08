Treviso, i ladri si fanno tecnologici: furto con il drone, bottino da 20mila euro

Altro che appostamenti in attesa di colpire: i ladri a Paese, in provincia di Treviso, si fanno tecnologici.

Lo sa bene un residente della città, che si è trovato la propria casa svaligiata dopo che i malviventi hanno perlustrato la zona... con un drone. Una volta capito che non c'era nessuno nell'abitazione, la banda ha fatto irruzione "distruggendo a picconate il portoncino e la porta a vetro della cucina", per poi "rovistare e distruggere cassetti di tutta la casa, armadi, cassapanche e vetrine". Come spiegato dalla vittima, il bottino è stato ingente: tra ori, argenti e contanti si sono portati via almeno 20mila euro.