Bernareggio (Monza), colpo nella notte: ladri svuotano e rubano una piscina

Ma a farli non è stato il Comune, bensì... dei malviventi . Tra le 23 e le 5 di mattino, al confine con Ronco Briantino, i ladri sono entrati nel giardino di un'abitazione isolata per rubare una piscina di 10 metri per 5 . L'imponente struttura è stata prima svuotata degli oltre 55mila litri d'acqua che conteneva, poi è stata smontata e infine portata vita. E con essa è sparita anche la pompa. Viste le dimensioni della piscina, i malviventi probabilmente si sono serviti di un mezzo pesante.

A raccontare la vicenda è il Giornale di Monza e Vimercate, che ha intervistato il proprietario della piscina. "Come minimo ci hanno impiegato tutta la notte, perché si tratta di un'operazione che richiede parecchio tempo", ha detto amareggiato al settimanale locale. Ad accorgersi del furto e avvisarlo è stato un vicino, che alzandosi la mattina si è accorto che dal giardino era sparita la piscina. Al momento "nessuno ha visto o sentito nulla", spiega la vittima.

I ladri devono aver faticato a lungo per portar via la piscina. Accanto a essa c'è infatti un capanno, in cui il proprietario è solito tenere vivande e bevande. "Ecco, hanno aperto i frigo e si sono spazzati tutte le birre. Qualcuna se la sono bevuta lì, sotto le stelle, aspettando che la piscina si svuotasse. Altre invece se le sono portate via", ha spiegato la vittima al Giornale di Monza e Vimercate. Ora, dopo la denuncia ai carabinieri, sono cominciate le indagini: un aiuto per individuare i malviventi potrebbe arrivare dalle telecamere di sicurezza installate nelle vicinanze.

Secondo il proprietario si è trattato di un colpo a botta sicura, non casuale: l'uomo vive infatti in una zona isolata, non di passaggio, raggiungibile da una strada un po' nascosta. "Hanno preso solamente la piscina e la pompa, non hanno toccato neanche uno dei prodotti che utilizzo per la pulizia e la depurazione dell'acqua - ha detto la vittima al Giornale di Monza e Vimercate -. Questo mi fa pensare a un furto studiato, quasi fosse su commissione. Anche perché la piscina era nuova di zecca, l'avevo acquistata proprio quello stesso giorno".