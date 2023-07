Giovinazzo, rubano un'auto in centro tra gli applausi dei presenti | L'ira del sindaco sui social

Portano via un'auto come se nulla fosse

"Sotto Palazzo di Città, nella centralissima Piazza si portano via a rimorchio un’auto come se nulla fosse" ha scritto sui social il primo cittadino del comune pugliese. "Torneremo in Prefettura per chiedere nuovamente maggior controllo del nostro territorio, solo la maggior presenza dello Stato può intimorire questi malviventi che ormai non temono di agire anche dinanzi a persone che filmano le loro azioni" ha aggiunto.