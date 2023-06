Bimba di 12 anni salva la madre dalle violenze grazie a WhatsApp

Un messaggio in codice

La ragazzina ha dato il via a una serie di telefonate che hanno portato all'intervento sul posto dei carabinieri e all'arresto dell'uomo violento. Il fatto è avvenuto a Casamicciola Terme, in provincia di Napoli. Quando l'amica della donna ha ricevuto il messaggio su WhatsApp con una emoticon che mostrava un pollice all'insù, ha subito capito quello che stava accadendo e ha chiamato i carabinieri. I militari hanno raggiunto la casa della vittima, una donna di circa 50 anni. L'hanno trovata in lacrime, con un livido sull'occhio destro. La donna ha spiegato che andava tutto bene, ma sua figlia è intervenuta e ha detto loro: "Arrestate papà, perché picchia mamma".