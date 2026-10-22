Modena, ragazzina circondata e massacrata di botte da coetanee: denunciate due 14enni e una 11enne

La vittima avrebbe provato a difendersi rannicchiandosi, ma le coetanee non hanno battuto ciglio. Anzi, hanno continuato ad accanirsi sulla giovane. Altri ragazzi hanno assistito alla scena, ma nessuno è intervenuto. La ragazzina è poi stata portata in ospedale per alcune medicazioni e la sua famiglia ha sporto querela alla polizia di Stato. A essere denunciate due 14enni e una ragazzina ancora più giovane, probabilmente 11enne.