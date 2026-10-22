Modena, ragazzina circondata e massacrata di botte da coetanee: denunciate due 14enni e una 11enne

L'hanno circondata, insultata e picchiata selvaggiamente, continuando a colpirla anche quando era finita a terra. Il tutto, ovviamente, a favore di telecamera. È diventato in poco tempo virale il video del pestaggio subito da una ragazzina a Mirandola, in provincia di Modena, nella serata di sabato 17 ottobre. Per questi fatti è scattata la denuncia per due 14enni e una minore ancora più giovane, 11enne, e dunque non imputabile.
Il chiarimento e la lite violenta
Pugni, schiaffi e calci senza pietà. È stata una scena di pura violenza quella accaduta in una delle zone più frequentate della cittadina emiliana. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta di Modena e dal Resto del Carlino, un gruppetto di ragazzine - le più grandi intorno ai 16 anni - si era dato appuntamento per trovarsi. Forse, per chiarire. La discussione sarebbe però presto sfociata in un'aggressione vera e propria ai danni di una delle giovani, che viene tirata per i capelli e scaraventata a terra.
Le cure e la denuncia
La vittima avrebbe provato a difendersi rannicchiandosi, ma le coetanee non hanno battuto ciglio. Anzi, hanno continuato ad accanirsi sulla giovane. Altri ragazzi hanno assistito alla scena, ma nessuno è intervenuto. La ragazzina è poi stata portata in ospedale per alcune medicazioni e la sua famiglia ha sporto querela alla polizia di Stato. A essere denunciate due 14enni e una ragazzina ancora più giovane, probabilmente 11enne.