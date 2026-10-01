Giovane picchiato a Barcellona, fermati quattro aggressori

Nicola Maggiotto © Ansa
Sono stati fermati dai Mossos d'Esquadra di Barcellona quattro degli otto sospettati del pestaggio di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, nel Trevigiano, finito in coma dopo l'aggressione subita nella notte tra il 12 e il 13 agosto all'uscita di un locale a Port Forum a Barcellona. Il fermo, fanno sapere i legali del giovane, avvocati Alessio Castellano e Monica Cornaviera, è avvenuto mercoledì 30 settembre: i quattro sono rimasti nelle celle di sicurezza dei Mossos d'Esquadra fino alla mattina di giovedì 1 ottobre, quando sono stati trasferiti nelle celle di sicurezza dei Tribunali di istruzione (Juzgados de Instrucción). Tutti si sono avvalsi del diritto di non rispondere.
Due degli otto sono minorenni
Come precisano i legali, trattandosi di cittadini spagnoli sono stati rimessi in libertà tra le 13 e le 15 di giovedì 1. Due degli otto sospettati sono minorenni: i Mossos d'Esquadra procederanno alla loro iscrizione nel registro degli indagati e alla loro messa a disposizione della Procura minorile (Fiscalía de Menores). Le indagini dei Mossos vanno avanti per accertare l'identità di due dei sospettati, ancora sconosciuta. I sei identificati sono tutti cittadini spagnoli. Solo uno, minorenne, è di origine araba ma comunque cittadino spagnolo. Infine, fanno sapere i legali, è stato chiesto al giudice istruttore il prelievo di materiale genetico degli indagati, per verificare se vi siano tracce sulla maglietta di Maggiotto. Sono poi stati sequestrati i telefoni cellulari dei quattro fermati.