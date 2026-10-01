Giovane picchiato a Barcellona, fermati quattro aggressori

Come precisano i legali, trattandosi di cittadini spagnoli sono stati rimessi in libertà tra le 13 e le 15 di giovedì 1. Due degli otto sospettati sono minorenni: i Mossos d'Esquadra procederanno alla loro iscrizione nel registro degli indagati e alla loro messa a disposizione della Procura minorile (Fiscalía de Menores). Le indagini dei Mossos vanno avanti per accertare l'identità di due dei sospettati, ancora sconosciuta. I sei identificati sono tutti cittadini spagnoli. Solo uno, minorenne, è di origine araba ma comunque cittadino spagnolo. Infine, fanno sapere i legali, è stato chiesto al giudice istruttore il prelievo di materiale genetico degli indagati, per verificare se vi siano tracce sulla maglietta di Maggiotto. Sono poi stati sequestrati i telefoni cellulari dei quattro fermati.