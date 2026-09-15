Pestato dal branco a Milano, Luca Burini a Tgcom24: "Aggredito senza motivo, si sono fermati solo quando hanno visto il sangue"

"Il ragazzo più alto mi ha messo un braccio intorno alle spalle e mi ha spinto contro il muro rimanendo di fronte a me. Un secondo dopo gli altri due si sono messi rispettivamente alla mia destra e alla mia sinistra. Ero circondato. Il più alto mi ha sferrato il primo pugno mentre gli altri due mi strattonavano e, ogni tanto, mi tiravano qualche ceffone. A un certo punto uno mi ha perquisito per vedere cosa avessi con me. Nel frattempo il ragazzo davanti a me continuava a prendermi a pugni. Ho cominciato a sanguinare e diversi schizzi di sangue sono arrivati a quello che stava controllando se ci fosse qualcosa da rubare. È a quel punto che ha detto al suo amico 'stai esagerando'".