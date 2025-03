Milano, professore di musica picchiato da studente 14enne per vendetta: "Lo avevo solo fatto uscire dall'aula"

"Non dimenticherò la rabbia, la furia, la ferocia. Non riuscirò mai a darmi una spiegazione. Sono stato malissimo". Queste le prime parole di Sergio Orlandi, professore di musica alle medie di 60 anni e jazzista di fama, dopo il pestaggio che ha subito venerdì notte da parte di un suo alunno 14enne e un altro minore. Il docente, dopo un concerto, intorno a mezzanotte, stava salendo in auto a Inzago (Milano), quando è stato aggredito all'improvviso dai due ragazzi: pugni e colpi alla cieca soprattutto in faccia, che gli hanno procurato la frattura di naso e mandibola. "Tentavano di tirarmi giù dall'auto. Non so come sarebbe finita. Minuti di terrore, poi ho messo in moto, ingranato la retro e sono scappato fino al pronto soccorso", continua il racconto della vittima a Il Giorno.