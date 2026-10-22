Forlì, preparavano l'assalto a un supermercato: fermati cinque ragazzi

"Distruggiamo Forlì", la mobilitazione lanciata sui social come forma di protesta contro il carovita e accompagnata da appelli ad attaccare la città, è finita nel mirino dei carabinieri. Come racconta Il Resto del Carlino cinque ragazzi, quattro minorenni e un maggiorenne, sono stati fermati e denunciati nel tardo pomeriggio di martedì 20 ottobre nei pressi di un supermercato di via Andrea Costa. Secondo gli investigatori, sarebbero tra i promotori dell'iniziativa. Durante i controlli sono stati trovati coltelli, cacciaviti e piccole quantità di droga. Tra i denunciati anche una quindicenne già segnalata dalla Digos per una chat relativa all'assedio annunciato per sabato 24 ottobre.