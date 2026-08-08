Forlì, coppia fa sesso in pubblico nel centro storico: denunciata

"Mi è stato inviato un video che riprende una coppia di cittadini stranieri mentre compie espliciti atti sessuali in pieno giorno, nel centro storico di Forlì, in uno spazio pubblico sotto abitazioni dove vivono famiglie e bambini". A darne notizia è l'assessore alla Sicurezza della città romagnola, Luca Bartolini. "Ricevuta la segnalazione, ho immediatamente allertato la polizia locale, che è intervenuta in pochi minuti, ha identificato le due persone, le ha accompagnate al Comando per gli accertamenti e i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge", ossia la denuncia per atti osceni in luogo pubblico.