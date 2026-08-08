Forlì, coppia fa sesso in pubblico nel centro storico: denunciata

"Mi è stato inviato un video che riprende una coppia di cittadini stranieri mentre compie espliciti atti sessuali in pieno giorno, nel centro storico di Forlì, in uno spazio pubblico sotto abitazioni dove vivono famiglie e bambini". A darne notizia è l'assessore alla Sicurezza della città romagnola, Luca Bartolini. "Ricevuta la segnalazione, ho immediatamente allertato la polizia locale, che è intervenuta in pochi minuti, ha identificato le due persone, le ha accompagnate al Comando per gli accertamenti e i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge", ossia la denuncia per atti osceni in luogo pubblico.
"Nessuno spazio per chi disprezza le nostre leggi"
Come scrive Bartolini, si tratta "di un episodio gravissimo e inaccettabile. Forlì ha sempre accolto chi arriva nel nostro Paese per lavorare, integrarsi e rispettare le regole della convivenza civile. Ma non c'è spazio per chi pensa di poter vivere qui disprezzando le nostre leggi, il decoro pubblico e il rispetto dovuto alla comunità. Nel nostro Paese - prosegue l'assessore comunale forlivese - i diritti sono inscindibili dai doveri. Chi sceglie di vivere in Italia deve rispettarne le leggi, i valori, le famiglie, i bambini e gli spazi pubblici. Chi non è disposto a farlo dimostra di non avere compreso cosa significhi far parte di una comunità civile".