Rimini, arrestato 21enne ricercato nel Regno Unito per diversi reati: anche abusi su minori

Durante il controllo, il 21enne ha esibito documenti con generalità irachene, con le quali aveva presentato domanda di protezione internazionale ottenendo un permesso di soggiorno provvisorio. Gli accertamenti, effettuati anche attraverso il fotosegnalamento e la comparazione fotografica, hanno invece stabilito che l'uomo è un cittadino iraniano ricercato a livello internazionale. Al termine dell'identificazione, i carabinieri hanno eseguito l'arresto provvisorio ai fini dell'estradizione. Secondo quanto contestato dall'autorità giudiziaria britannica, il 21enne dovrà rispondere di 16 reati che avrebbe commesso tra il 1° gennaio 2022 e il 18 novembre 2025. Tra i reati contestati ci sono diversi episodi di violenza sessuale, anche nei confronti di minori, la produzione di materiale pedopornografico, la violazione di specifici provvedimenti restrittivi emessi dall'autorità giudiziaria e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Per i reati più gravi contestati, la legge britannica prevede la pena dell'ergastolo.