Rimini, arrestato 21enne ricercato nel Regno Unito per diversi reati: anche abusi su minori
Secondo quanto contestato dall'autorità giudiziaria britannica, il giovane dovrà rispondere di 16 reati che avrebbe commesso tra il 1° gennaio 2022 e il 18 novembre 2025
© Carabinieri
I carabinieri della compagnia di Riccione hanno arrestato un cittadino straniero di 21 anni, destinatario di un provvedimento di arresto provvisorio ai fini dell'estradizione emesso dalle autorità del Regno Unito e diffuso tramite Interpol con ordine di arresto internazionalizzato T.A.C.A. del 31 luglio 2026. La presenza del sospettato in Riviera era stata segnalata dal personale dello Scip, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale, ufficio interforze del dipartimento della Pubblica sicurezza incaricato dello scambio di informazioni di polizia a livello europeo e internazionale. Sulla base delle indicazioni ricevute dallo Scip, i carabinieri di Riccione hanno avviato le ricerche, che hanno portato all'individuazione del ricercato nel pomeriggio di venerdì.
Durante il controllo, il 21enne ha esibito documenti con generalità irachene, con le quali aveva presentato domanda di protezione internazionale ottenendo un permesso di soggiorno provvisorio. Gli accertamenti, effettuati anche attraverso il fotosegnalamento e la comparazione fotografica, hanno invece stabilito che l'uomo è un cittadino iraniano ricercato a livello internazionale. Al termine dell'identificazione, i carabinieri hanno eseguito l'arresto provvisorio ai fini dell'estradizione. Secondo quanto contestato dall'autorità giudiziaria britannica, il 21enne dovrà rispondere di 16 reati che avrebbe commesso tra il 1° gennaio 2022 e il 18 novembre 2025. Tra i reati contestati ci sono diversi episodi di violenza sessuale, anche nei confronti di minori, la produzione di materiale pedopornografico, la violazione di specifici provvedimenti restrittivi emessi dall'autorità giudiziaria e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Per i reati più gravi contestati, la legge britannica prevede la pena dell'ergastolo.
Il ricercato è uno dei principali obiettivi dell'operazione britannica denominata "Barracan", condotta dalla Avon and Somerset Constabulary, che ha smantellato, sotto il coordinamento della Crown Prosecution Service, un'organizzazione criminale dedita alla violenza e allo sfruttamento sessuale di minori, attiva a Bristol dal 2023.
Terminate le formalità di rito, l'arrestato è stato portato nella Casa Circondariale di Rimini. Il pubblico ministero della procura generale presso la Corte d'Appello di Bologna ha quindi formulato le richieste per la convalida dell'arresto e l'applicazione della custodia cautelare in carcere. Il giudice, nel corso dell'udienza di convalida, ha accolto integralmente le richieste.