Ragazzina fa scoprire presunto molestatore seriale: denunciato un 60enne

Dopo la pubblicazione del video sui social la polizia locale ha rintracciato la giovane spiegandole, insieme ai suoi genitori, che sarebbe stata necessaria anche la denuncia di quanto accaduto. Gli agenti sono anche andati a vedere i filmati delle telecamere di videosorveglianza comunale e hanno scoperto che era stato immortalato anche il momento in cui la ragazzina ha filmato il 60enne. L'uomo, secondo quanto emerso dalle indagini, in diverse occasioni si sarebbe appostato davanti a luoghi frequentati da giovani, fingendosi in difficoltà e avrebbe cercato di ottenere dei contatti fisici.