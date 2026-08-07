Nel Milanese

Ragazzina fa scoprire presunto molestatore seriale: denunciato un 60enne

Quattro i casi che gli vengono contestati ma le indagini proseguono perché la polizia locale sospetta ci possano essere altre vittime

07 Ago 2026 - 21:43
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Grazie a un filmato realizzato con il suo cellulare è riuscita a far scoprire un presunto molestatore seriale di minori e, condividendo lo stesso filmato sui social, anche a far saltare fuori le testimonianze di altre giovani vittime. Protagonista una ragazza di 16 anni. Denunciato un uomo di 60. I fatti nel Milanese. 

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Ragazzina fa scoprire presunto molestatore seriale

 Dopo la pubblicazione del video sui social la polizia locale ha rintracciato la giovane spiegandole, insieme ai suoi genitori, che sarebbe stata necessaria anche la denuncia di quanto accaduto. Gli agenti sono anche andati a vedere i filmati delle telecamere di videosorveglianza comunale e hanno scoperto che era stato immortalato anche il momento in cui la ragazzina ha filmato il 60enne. L'uomo, secondo quanto emerso dalle indagini, in diverse occasioni si sarebbe appostato davanti a luoghi frequentati da giovani, fingendosi in difficoltà e avrebbe cercato di ottenere dei contatti fisici.

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Le indagini proseguono

 Il 60enne è stato denunciato. I casi che gli vengono contestati al momento sono quattro ma le indagini, sottolinea la polizia locale, continuano dato che vi è il sospetto che altri minori possano essere stati molestati.

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