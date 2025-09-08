Spiava le vicine di casa dal buco della serratura, arrestato un molestatore condominiale

Stalking condominiale: è questa l'accusa rivolta a un uomo di 56 anni residente in una palazzina di Casnate con Bernate (Como) per il quale la Procura della Repubblica di Como ha chiesto e ottenuto l'arresto. Tra il novembre del 2024 e lo scorso mese di luglio, l'uomo si sarebbe macchiato di una serie di gravi comportamenti molesti nei confronti di alcune vicine di casa spiate "con sfrontatezza e disinvoltura" dal buco della serratura delle loro abitazioni, e spingendosi in qualche caso anche a compiere atti di autoerotismo sui pianerottoli della palazzina.