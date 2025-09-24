Roma, ragazzine aggredite in strada: caccia al molestatore seriale

Paura nel quartiere di Ponte di Nona, a Roma Est, dove un uomo non ancora identificato ha preso di mira diverse adolescenti, molestandole in strada e filmando le aggressioni con lo smartphone. Sono almeno cinque le vittime finora accertate, tutte di età compresa tra i 13 e i 17 anni. Gli episodi si sono verificati nell'arco di alcuni mesi in aree pubbliche del quartiere, soprattutto nei pressi di fermate dell'autobus e zone di passaggio. Le forze dell'ordine sono impegnate in una complessa attività investigativa per rintracciare l'aggressore, mentre la procura della Repubblica di Roma sta raccogliendo ulteriori testimonianze e denunce da parte di altre giovani. L'allarme tra i residenti è alto, anche per la reiterazione degli episodi e la modalità con cui l'uomo agisce, sempre da solo, colpendo in momenti di scarsa presenza di testimoni.