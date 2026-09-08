Forlì, treno bloccato per un guasto alla linea elettrica: evacuati 250 passeggeri

L'incidente si è verificato all'altezza del ponte ferroviario di via Ravegnana, nei pressi del sottopassaggio. Secondo le informazioni, un cavo della linea elettrica è ceduto finendo sulla sede ferroviaria. Il treno lo ha urtato mentre transitava nella zona. A seguito dell'impatto sono scattati i sistemi di emergenza e il convoglio si è fermato. Il mezzo è rimasto bloccato per circa un paio d'ore. Successivamente, per consentire la gestione dell'emergenza in condizioni di sicurezza, è stato fatto arretrare di qualche centinaio di metri, fino a raggiungere un punto vicino alla piccola strada che costeggia la ferrovia, in via Giovanni Giardini, nei pressi del ponte di via Ravegnana.