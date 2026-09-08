Tratta sospesa per ore

Forlì, treno bloccato per un guasto alla linea elettrica: evacuati 250 passeggeri

Il convoglio ha colpito un cavo elettrico caduto sui binari. Nessun ferito, viabilità ferroviaria sospesa durante i soccorsi

08 Set 2026 - 23:15
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© Vigili del Fuoco

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Un treno della compagnia austriaca ÖBB è rimasto bloccato nel tardo pomeriggio di martedì 8 settembre a Forlì, lungo la linea Bologna-Ancona dopo aver colpito un cavo della linea elettrica finito sui binari. I vigili del fuoco hanno evacuato circa 250 passeggeri, accompagnandoli in sicurezza fuori dalla sede ferroviaria. Per consentire le operazioni è stata temporaneamente interrotta la circolazione. Sul posto sono intervenuti anche il 118, i carabinieri, la polizia locale, i tecnici di ferrovie dello stato e la protezione civile. Non si registrano feriti.

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La dinamica

 L'incidente si è verificato all'altezza del ponte ferroviario di via Ravegnana, nei pressi del sottopassaggio. Secondo le informazioni, un cavo della linea elettrica è ceduto finendo sulla sede ferroviaria. Il treno lo ha urtato mentre transitava nella zona. A seguito dell'impatto sono scattati i sistemi di emergenza e il convoglio si è fermato. Il mezzo è rimasto bloccato per circa un paio d'ore. Successivamente, per consentire la gestione dell'emergenza in condizioni di sicurezza, è stato fatto arretrare di qualche centinaio di metri, fino a raggiungere un punto vicino alla piccola strada che costeggia la ferrovia, in via Giovanni Giardini, nei pressi del ponte di via Ravegnana.

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Passeggeri accompagnati alla stazione

 I vigili del fuoco hanno accompagnato i viaggiatori alla stazione di Forlì con autobus messi a disposizione dai pompieri e dalla protezione civile. Tutti i passeggeri erano in buone condizioni di salute e, durante le operazioni, non sono stati registrati feriti. L'intervento ha richiesto la sospensione temporanea della circolazione ferroviaria.

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