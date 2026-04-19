Morti in ambulanza, Spada avrebbe cercato di rimuovere le telecamere di sorveglianza dal mezzo di soccorso

"C'è una telecamera lì nel mezzo... Per me c'è una telecamera. O è predisposta e poi non l'hanno mai messa in moto... Non ti sembra una telecamera?", chiede Spada al collega che liquida il dubbio suggerendo possa trattarsi di un sensore di temperatura del termostato, aggiungendo che il dispositivo appare sporco e usurato. Nonostante le rassicurazioni del compagno, Spada continua a scrutare l'oggetto, visibilmente preoccupato dalla possibilità di essere ripreso, una reazione che per gli inquirenti rappresenta un punto focale per comprendere il suo comportamento e le dinamiche dei tragici eventi oggetto d'indagine.