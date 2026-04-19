Forlì, Spada provò a smontare la telecamera sistemata dai carabinieri nell'ambulanza

© Da video
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L'autista avrebbe mostrato un evidente nervosismo riguardo a un dispositivo presente nel mezzo
Al centro dell'inchiesta che ha portato all'arresto di Luca Spada - indagato per la morte di diversi pazienti durante o subito dopo il trasporto in ambulanza - spunta un elemento cruciale: un filmato registrato dai carabinieri all'interno del veicolo. Gli inquirenti si stanno concentrando su un particolare frame del video in cui Spada, in servizio con un collega di nome Radu, mostra un evidente nervosismo riguardo a un dispositivo presente nell'ambulanza.
Dalle intercettazioni ambientali emerge che Spada, insospettito, punta ripetutamente l'attenzione su un oggetto sospetto. "C'è una telecamera lì nel mezzo... Per me c'è una telecamera. O è predisposta e poi non l'hanno mai messa in moto... Non ti sembra una telecamera?", chiede Spada al collega che liquida il dubbio suggerendo possa trattarsi di un sensore di temperatura del termostato, aggiungendo che il dispositivo appare sporco e usurato. Nonostante le rassicurazioni del compagno, Spada continua a scrutare l'oggetto, visibilmente preoccupato dalla possibilità di essere ripreso, una reazione che per gli inquirenti rappresenta un punto focale per comprendere il suo comportamento e le dinamiche dei tragici eventi oggetto d'indagine.