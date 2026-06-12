Bimbo trapiantato, i medici Oppido e Bergonzoni interdetti per dodici e sette mesi | Il legale della famiglia: "Primo momento di verità"

"Ho sentito la mamma di Domenico, Patrizia", ha fatto sapere Petruzzi, "ed è particolarmente commossa: si tratta di un primo momento di verità sancito da un giudice e voglio anche sottolineare che è la prima volta che in questo procedimento giudiziario si manifesta e viene sancito un comportamento doloso. So che il giudice - dice ancora il legale - nell'ordinanza di circa 70 pagine, ha definito il dottore Guido Oppido 'un prevaricatore'". E conclude: "Siamo soddisfatti di questo risultato e per questo vogliamo rivolgere i nostri ringraziamenti per l'impeccabile lavoro svolto agli inquirenti, con il dottor Tittaferrante, e al gip Mariano Sorrentino, ricordando nel contempo che anche noi abbiamo fornito un grosso contributo con le nostre indagini difensive".