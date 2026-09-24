L'allarme è scattato poco dopo le 13 del 18 settembre scorso, quando alcuni residenti hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine per una situazione di forte agitazione all'interno di un appartamento. Ad attirare immediatamente la loro attenzione sono stati i rumori di vetri infranti provenienti dal terzo piano e, soprattutto, un forte odore di gas. Quando i militari hanno raggiunto l'abitazione, la porta era aperta. All'interno hanno trovato una donna di 46 anni in evidente stato di agitazione. La situazione nell'appartamento è apparsa subito particolarmente delicata. Il pavimento era bagnato, alcuni vetri erano andati in frantumi e sul pavimento erano presenti cavi elettrici scoperti e tre bombole di gas aperte.