Imperia, mamma lascia i figli soli per andare al lavoro: intossicati da una fuga di gas

A trovare e salvare i due bambini sono stati i vigili del fuoco di Ventimiglia, intervenuti nell'abitazione dopo una segnalazione per il forte odore. Quando i soccorritori sono entrati nell'appartamento, il 12enne era lucido e cosciente, mentre la sorellina di appena tre anni è stata trovata immersa in un sonno profondo, probabilmente provocato dall'inalazione del gas. Entrambi sono stati ricoverati all'ospedale di Imperia per gli accertamenti e le cure necessarie. Sul posto anche carabinieri, polizia locale, assistenti sociali e il sindaco del piccolo borgo Davide Gibelli.

