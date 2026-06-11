Maiorca, devastante incendio in un condominio: due morti e almeno 20 feriti

Le fiamme sarebbero scoppiate intorno alle 5.30 di mattina in un appartamento al terzo piano di un edificio situato nella parte più turistica della cittadina. I residenti della casa hanno rilevato l'incendio e hanno cercato di spegnere le fiamme, ma era troppo violento. Diverse persone sono rimaste intrappolate nei piani più alti a causa del denso fumo che aveva invaso lo stabile. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco, ma anche del 118 che ha allestito un ospedale da campo.