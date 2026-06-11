Maiorca, devastante incendio in un condominio: due morti e almeno 20 feriti

Incendio a Maiorca, le fiamme nell'appartamento in una località turistica: due morti | Le foto
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Un devastante incendio scoppiato in un edificio a Magaluf, nota località turistica vicina a Palma di Maiorca, ha ucciso due persone e ne ha lasciate altre 24 ferite e intossicate. Le vittime sarebbero morte mentre tentavano di scappare dall'edificio per le scale. Tra i feriti, secondo quanto riportano i media locali, ci sarebbero anche otto vigili del fuoco intervenuti per spegnere le fiamme. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni.
Le fiamme sarebbero scoppiate intorno alle 5.30 di mattina in un appartamento al terzo piano di un edificio situato nella parte più turistica della cittadina. I residenti della casa hanno rilevato l'incendio e hanno cercato di spegnere le fiamme, ma era troppo violento. Diverse persone sono rimaste intrappolate nei piani più alti a causa del denso fumo che aveva invaso lo stabile. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco, ma anche del 118 che ha allestito un ospedale da campo.
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Il personale di emergenza ha confermato la morte di due persone, apparentemente ubriache quando hanno cercato di fuggire dall'incendio. Al momento non sono note le cause dell'incidente. Dei feriti, quattro sono stati trasferiti negli ospedali Son Llatzer e Son Espases dell'isola mentre gli altri, per lo più intossicati dal fumo, stati assistiti in loco dai servizi di emergenza sanitaria. L'incendio è stato spento dopo due ore. Il sindaco di Calvià, comune di Magaluf, si è recato sul luogo degli eventi: "Siamo devastati, molto tristi".