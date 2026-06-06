Mancavano pochi minuti alle 6 quando, a Porto Sant'Elpidio, nelle Marche, una palazzina è crollata a causa, probabilmente, dello scoppio di una bombola di gas. Secondo le prime informazioni, a causa dello scoppio avvenuto in via Trentino, un uomo sarebbe deceduto mentre altre due persone, i genitori della vittima, sono state soccorse e trasportate rispettivamente all'ospedale di Fermo e, in eliambulanza, all'ospedale di Torrette di Ancona. Il 112 è intervenuto tempestivamente, dopo le tante segnalazioni arrivate dalla via limitrofa alla statale Adriatica. Sanitari del 118 e vigili del fuoco sono al lavoro per cercare eventuali corpi rimasti sotto le macerie.