Si scava tra le macerie

Porto Sant'Elpidio (Fermo), crolla una palazzina dopo un'esplosione: un morto e tre feriti

La causa, secondo le prime informazioni, sarebbe da attribuire allo scoppio di una bombola di gas

06 Giu 2026 - 08:30
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© Vigili del Fuoco

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Mancavano pochi minuti alle 6 quando, a Porto Sant'Elpidio, nelle Marche, una palazzina è crollata a causa, probabilmente, dello scoppio di una bombola di gas. Secondo le prime informazioni, a causa dello scoppio avvenuto in via Trentino, un uomo sarebbe deceduto mentre altre due persone, i genitori della vittima, sono state soccorse e trasportate rispettivamente all'ospedale di Fermo e, in eliambulanza, all'ospedale di Torrette di Ancona. Il 112 è intervenuto tempestivamente, dopo le tante segnalazioni arrivate dalla via limitrofa alla statale Adriatica. Sanitari del 118 e vigili del fuoco sono al lavoro per cercare eventuali corpi rimasti sotto le macerie.

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Estratto vivo un bambino, si cerca una donna

 I Vigili del Fuoco rendono noto che un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie mentre si cerca ancora una donna. Altre due persone, gli anziani genitori della vittima, erano state già soccorse e trasferite in due diversi ospedali: la donna a Torrette di Ancona in eliambulanza, l'uomo all'ospedale di Fermo. Nello stabile risultano residenti due nuclei familiari: del primo faceva parte l'uomo deceduto, insieme agli anziani genitori rimasti feriti; dell'altro, due persone, tra le quali il ragazzo estratto vivo e una donna. I vigili del fuoco sono al lavoro per cercare eventuali corpi rimasti sotto le macerie con nucleo Usar (Urban Search And Rescue), droni, cinofili ed escavatori per le operazioni di ricerca.

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