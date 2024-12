Porto Sant'Elpidio (Fermo), barista aggredito da minori: "Colpito dopo averli sgridati"

"Avevano rovesciato per l'ennesima volta i vasi - racconta l'uomo a "Mattino Cinque News" -. Inizialmente era andata mia figlia e, quando ho visto che era stata accerchiata, sono arrivato anche io. Mentre parlavo con uno di loro da dietro mi è arrivato un cazzotto. Da quel momento non ci ho capito più niente, ho preso una scarica di cazzotti". Oltre al danno anche la beffa per l'uomo, che nei giorni successivi è stato contattato da alcuni genitori dei ragazzi. Tuttavia, non per fornirgli delle scuse ma per lamentarsi del fatto di essersela presa con loro: "Questi genitori non hanno insegnato l'educazione ai loro figli, che in branco si sentono forti".