Venezia, esplode bombola di gas nel garage: muore un 65enne

Non erano ancora le 9 di domenica quando a Teglio Veneto, in provincia di Venezia, è esplosa una bombola di gas in un garage. La deflagrazione, fortissima, ha causato la morte di un sessantacinquenne. A dare immediatamente l'allarme, la moglie che si trovava in casa ma in una zona superiore e sentendo il forte boato, pur non essendo coinvolta è riuscita a dare l'allarme. Inutili i soccorsi purtroppo, al loro arrivo, per la vittima non c'era più nulla da fare. I vigili del fuoco stanno cercando di capire la causa dello scoppio. Una delle ipotesi porta a pensare che potrebbe aver preso il via da una scintilla dell’impianto basculante della porta del garage che l'uomo aveva probabilmente attivato.