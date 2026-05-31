Venezia, esplode bombola di gas nel garage: muore un 65enne

Non erano ancora le 9 di domenica quando a Teglio Veneto, in provincia di Venezia, è esplosa una bombola di gas in un garage. La deflagrazione, fortissima, ha causato la morte di un sessantacinquenne. A dare immediatamente l'allarme, la moglie che si trovava in casa ma in una zona superiore e sentendo il forte boato, pur non essendo coinvolta è riuscita a dare l'allarme. Inutili i soccorsi purtroppo, al loro arrivo, per la vittima non c'era più nulla da fare. I vigili del fuoco stanno cercando di capire la causa dello scoppio. Una delle ipotesi porta a pensare che potrebbe aver preso il via da una scintilla dell’impianto basculante della porta del garage che l'uomo aveva probabilmente attivato.
Le indagini comunque, condotte dai carabinieri della locale stazione, seguono la pista accidentale, nessun elemento porta a pensare a un gesto volontario o quantomeno premeditato. I vigili del fuoco hanno poi fatto una verifica sull'intero immobile per valutarne la stabilità dopo l’esplosione, in modo da permettere a tutti i residenti di poter tornare nelle case.
Ogni anno in Italia si registrano quasi 270 incidenti causati dalle bombole del gas, alcuni mortali, altri che hanno portato a gravissimi danni strutturali per gli immobili dove sono avvenuti.