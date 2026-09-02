L'incidente è avvenuto nella notte tra sabato e domenica in una baita di pastori isolata all'alpe Buscagna. Al momento della fuga di gas, nella struttura si trovavano sei margari. L'allarme è scattato intorno a mezzanotte e mezza. A chiedere aiuto, non senza difficoltà, è stato uno degli stessi margari, già in stato confusionale a causa dell'intossicazione. Uno dei presenti, il 35enne Pietro Maria Fiori, è deceduto. Gli altri cinque, tra cui il titolare indagato Francesco Biondo, sono rimasti intossicati. Un 19enne è stato trasportato in condizioni critiche al Niguarda di Milano.