A concesio

Brescia, fratelli morti in casa da settimane: ipotesi intossicazione da monossido di carbonio

La procura indaga sull'accaduto, ma sui corpi, in avanzato stato di decomposizione, non sono stati rinvenuti segni di violenza

18 Ago 2026 - 23:06
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Due fratelli di 67 e 76 anni sono stati trovati morti all'interno della loro abitazione a Concesio, in Valtrompia, nel Bresciano. I due, secondo i primi accertamenti, sarebbero deceduti da diversi giorni dato che i corpi sono stati rinvenuti in avanzato stato di decomposizione. Sui corpi non sono stati rilevati segni di violenza sui corpi.

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Ipotesi monossido

 A far scattare l'allarme sono stati i mancati contatti con i due uomini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale sanitario. Da una prima indagine esterna non ci sono elementi che facciano pensare a un omicidio. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è dunque quella di un'intossicazione da monossido di carbonio sprigionato da un boiler. La procura di Brescia ha disposto gli accertamenti necessari per ricostruire le ultime ore di vita dei due fratelli.

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