Brescia, fratelli morti in casa da settimane: ipotesi intossicazione da monossido di carbonio

A far scattare l'allarme sono stati i mancati contatti con i due uomini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale sanitario. Da una prima indagine esterna non ci sono elementi che facciano pensare a un omicidio. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è dunque quella di un'intossicazione da monossido di carbonio sprigionato da un boiler. La procura di Brescia ha disposto gli accertamenti necessari per ricostruire le ultime ore di vita dei due fratelli.