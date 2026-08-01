Perugia, musicista trovato morto in hotel: grave la compagna

Secondo i primi accertamenti, la camera occupata dalla coppia si trova non lontano da un locale tecnico dove è installata una caldaia. Gli investigatori stanno verificando se l'eventuale fuga di gas possa aver avuto origine proprio da lì. I due si trovavano a Perugia per partecipare a un concerto alla Sala dei Notari insieme a un gruppo di circa quaranta musicisti. L'allarme è scattato quando gli altri componenti della formazione non li hanno visti arrivare all'esibizione.