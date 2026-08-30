Alpe Devero (Vco), monossido in baita di pastori: un morto e cinque intossicati

È di un morto, Pietro Maria Fiori, 35 anni, e cinque intossicati da monossido di carbonio il bilancio di quanto accaduto all'interno di una baita nel nord del Piemonte, in Valle Devero (Verbano-Cusio-Ossola), a pochi chilometri dal confine con la Svizzera. L'intossicazione è avvenuta nella notte all'interno del rifugio isolato all'alpe Buscagna, nel territorio comunale di Baceno, dove si trovavano sei margari. Secondo le prime informazioni rese note dal 118, la vittima aveva 37 anni. Un ragazzo di 19 anni è in condizioni critiche ed è stato trasportato all'ospedale Niguarda di Milano. Altri due uomini di 62 anni sono stati trasferiti con l'elisoccorso all'ospedale di Novara in codice giallo. Gli ultimi due uomini sono stati portati via terra all'ospedale di Domodossola: le loro condizioni, inizialmente classificate come "codici verdi", sarebbero però in peggioramento.