Partinico, madre e figlio trovati morti nel garage di casa | Nel locale due cisterne sature di anidride carbonica

Nel garage dove si è verificata la tragedia c'erano due cisterne interrate. Rosalia La Manna, titolare di un'impresa agricola, conservava dentro queste cisterne le reti per la raccolta delle olive che, lasciate dentro un anno, sarebbero macerate provocando la produzione di anidride carbonica. In quelle vasche non c'era ossigeno, hanno appurato i vigili del fuoco. In mattinata il figlio della donna, secondo quanto ricostruito, sarebbe sceso nella cisterna per prendere le reti: non ha avuto scampo, è morto intossicato. La madre, non vedendolo risalire, sarebbe scesa a controllare, morendo a sua volta.Le indagini, condotte dai carabinieri, sono in corso.