Nel Vibonese

Esplode una bombola di gas in un B&B: feriti padre, madre e figlio

Nessuno è in pericolo di vita. Restano da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente

25 Ago 2026 - 22:38
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Paura a Mileto, in provincia di Vibo Valentia, dove una bombola di gas è esplosa nella serata del 25 agosto in un B&B. L'esplosione ha provocato il ferimento di almeno tre persone, appartenenti allo stesso nucleo familiare: padre, madre e un bambino. Si tratta di turisti che si trovavano in vacanza nella zona.

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I soccorsi

  Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai tre feriti; questi sono stati poi trasferiti all'ospedale Jazzolino di Vibo Valentia e affidati alle cure dei medici. I sanitari dovranno accertare e valutare l'entità e la gravità delle ferite riportate dalle tre persone. Secondo le prime informazioni, nessuno sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle verifiche e nella messa in sicurezza della struttura. Restano da chiarire le cause che hanno determinato l'esplosione della bombola e l'esatta dinamica dell'incidente.
 

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