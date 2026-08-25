Esplode una bombola di gas in un B&B: feriti padre, madre e figlio

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai tre feriti; questi sono stati poi trasferiti all'ospedale Jazzolino di Vibo Valentia e affidati alle cure dei medici. I sanitari dovranno accertare e valutare l'entità e la gravità delle ferite riportate dalle tre persone. Secondo le prime informazioni, nessuno sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle verifiche e nella messa in sicurezza della struttura. Restano da chiarire le cause che hanno determinato l'esplosione della bombola e l'esatta dinamica dell'incidente.

