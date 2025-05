Bergamo, 26enne ucciso a coltellate vicino allo stadio

Un 26enne è stato ucciso a coltellate in strada a Bergamo. L'omicidio è avvenuto durante la notte nella zona dello stadio, pare al culmine di un litigio. Sul posto, in via Ghirardelli, sono intervenuti subito i soccorsi, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Indagano le forze dell'ordine.